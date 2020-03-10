Штаб ООС на фоне обострения сообщил об огромных потерях оккупантов с начала марта

Сейчас на Донбассе наблюдается обострение – оккупанты продолжают активно нарушать договоренности.

В штабе ООС рассказали об огромных потерях оккупационных войск с начала марта.

Как сообщает штаб на своей странице в Facebook, с начала марта на Донбассе ликвидирован 21 боевик, еще 31 - ранены или травмированы.

Читайте такжеОбстрел санитарного автомобиля на Донбассе: начато расследование

«Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведении штурмовых действий или осуществлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий», – подчеркнули в штабе.

«По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск с начала марта 2020 года составили: погибшими – 21 человек; ранеными и травмированными – 31 лицо; уничтоженными/ поврежденными образцами вооружения и военной техники – 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач – легкий бронированный», – уточняется в сообщении.

Военные добавили, что Объединенные силы продолжают "стойко выполнять боевые задачи по защите Украинского народа".

Отметим, сейчас на Донбассе наблюдается обострение – оккупанты продолжают активно нарушать договоренности. В частности, из-за обстрелов боевиков сегодня ВСУ понесли потери.