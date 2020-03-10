Штаб ООС: за сутки на Донбассе двое военных погибли, еще девять – ранены

Российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил неподалёку от н.п. Пески.

В течение текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военных погибли, семеро ранены, еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

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«Согласно уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще один защитник госпитализирован с боевой травмой», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела позиций ОС еще один военнослужащий получил боевую травму, добавили в штабе.

Отмечается, что всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Так, 5 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид»: 3 рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса – 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалёку от Новоселовка Вторая – из миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, по данным штаба, 4 обстрела противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки «Пивнич»: 2 вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета – 5 мин, а также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; неподалёку от населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ», – заявили в пресс-центре.

Ранее УНИАН сообщал, что В Донецкой области начато расследование по факту обстрела подконтрольными России боевиками санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины.