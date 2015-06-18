В Донецкой области обнаружен тайник с оружием боевиков недалеко от позиций сил АТО
10:07, 18 июня 2015Война
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Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами боевиков недалеко от расположения украинских войск.
СБУ выявила очередной тайник с оружием для боевиков / sbu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, гранаты Ф-1 с запалами, патроны калибра 5,45 мм и реактивные гранаты РПГ-7, предназначавшиеся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп боевиков, были изъяты из тайника, обустроенного неподалеку от кладбища на выезде из поселка Новгородское Донецкой области.
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Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами"). Продолжаются поиски других возможных мест скрытого хранения оружия.
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