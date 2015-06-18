Российские представители в СЦКК заявляют о 65 случаях нарушения режима прекращения огня боевиками - миссия ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждает, что российские представители Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации заявляют о 65 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе.
Об этом говорится в отчете миссии по 16 июня, опубликованном в среду.
"В штабе Совместного центра по контролю и координации в подконтрольном правительству Украины Соледаре (77 км к северу и северо-востоку от Донецка), специальной мониторинговой миссии презентовали отдельные журналы регистрации нарушений прекращения огня за 15 июня от представителей Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в отчете.
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В частности, отмечается, что представители ВСУ зафиксировали 102 факта таких нарушений, из которых было отмечено, что 86 фактов относятся к нарушениям со стороны незаконных вооруженных формирований, включая 11 случаев применения спаренной артиллерии, 20 случаев применения 120-мм минометов, и четыре факта ведения огня с танков.
Также, украинская сторона отчиталась, что двое военных были убиты, и трое ранены в бою.
"Согласно журналов регистрации нарушения огня представителей российских Вооруженных сил, было зафиксировано 87 нарушений. Из них 22 относятся к украинским Вооруженным силам и 65 к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается в отчете.
Читайте такжеОБСЕ за выходные зафиксировала 594 взрывы вокруг Донецкого аэропорта и 180 - вокруг ШирокиногоНаблюдатели отмечают, что "русский генерал-лейтенант также отметил, что две вероятные атаки были остановлены 15 июня у Донецкого аэропорта вследствие раннего вмешательства российских представителей в Совместном центре по контролю и координации".
Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что беспилотные летательные аппараты миссии фиксируют перемещение тяжелого вооружения по обе стороны линии разграничения.