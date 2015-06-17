За день боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО
19:33, 17 июня 2015Война
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В течение сегодняшнего дня, 17 июня, на Донбассе зафиксировано 31 обстрел и два боевых столкновения.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
По данным пресс-центра, боевики пророссийских бандформирований продолжали нарушать режим тишины, активно применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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После неудачных попыток прорыва позиций сил АТО возле Марьинки захватчики активно обстреливали украинских воинов из всех имеющихся у них средств.
«На Луганщине из 122-мм артиллерийских систем преступники обстреляли Новотошковку и Орехово. По Золотому несколько раз били из минометов калибров 82 и 120 мм», - говорится в сообщении.
За день в зоне АТО зафиксировано два боевых столкновения
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