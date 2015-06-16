За день боевики более 20 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Несмотря на относительное снижение активности, боевики продолжают применять запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения.

«Из гаубиц калибра 122 мм под утро боевики обстреляли наши позиции близ Золотого», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «в течение дня 120-мм мины падали в Широкино, Старогнатовке, Орехово, дважды – на позициях сил АТО возле Марьинки».

«Активнее всего наемники кремля действовали в районе Донецка. Из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевых машин они били по позициям наших воинов в Опытном, Песках, Старогнатовке, Марьинке, возле шахты Бутовка», - сообщает пресс-центр.