ООС: боевики 8 раз открывали огонь по украинским военным, одного бойца ранили

С началом этих суток российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций.

28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Читайте такжеБез отца осталось четверо детей: в районе ООС от пули снайпера погиб сержант Владимир Федченко (фото)

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: два раза рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин; рядом с Новотроицком – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь; дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины из миномета калибра 82 мм.

Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно: рядом с Невельским – со 120-мм миномета – 6 мин; неподалеку Майского – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, с начала 28 февраля боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.