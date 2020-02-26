Украинская сторона призвала РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения из-за коронавируса - Олифер

Также пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в Минске начали обсуждать модальности по открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц.