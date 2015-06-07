На Луганщине из-за обстрелов боевиков ранены двое военных

В Луганской области за минувшие сутки, 6 июня, боевики обстреляли с. Валуйское, в результате чего получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера после полуночи боевики с правого берега Северского Донца, оккупированного так называемой «ЛНР», обстреляли из автоматических гранатометов и зенитной установки позиции украинских военных возле с. Валуйское, прилегающего к Станице Луганской. Двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Отмечается, что раны не тяжелые, угрозы для жизни нет. В самой Станице сохранялся относительный покой - в течение ночи зафиксированы периодические перестрелки из автоматического оружия, артиллерия и минометы не применялись.

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В течение вчерашнего вечера и минувшей ночью боевые действия велись также в с.Екатериновка: со стороны оккупированного с.Молодежного велся минометный обстрел нашего опорного пункта, с.Родина - обстрел из противотанкового ружья и автоматического оружия крайнего блокпоста, через который осуществляется переход на оккупированные территории и в обратном направлении, пос. Крымское - перестрелки из автоматов и гранатометов в районе противотуберкулезного диспансера, на автодороге "Бахмутка" возле 29-го блокпоста: здесь в течение дня несколько раз летал вражеский беспилотник, а также в г.Счастье - обстрелы из минометов и автоматических гранатометов позиций наших военных у моста через Северский Донец продолжались всю ночь.

Информации о пострадавших в результате боевых действий не поступало.