Аваков заявил, что боевики целенаправленно обстреляли газопровод в Авдеевке
14:36, 13 июня 2015Война
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Обстрел газопровода в Авдеевке боевики совершили целенаправленно.
Аваков заявил, что боевики специально обстреляли газопровод / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекционной проверки Мариуполя.
Читайте такжеМариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода"Обстрел газопровода в Авдеевке был целенаправленным со стороны боевиков, а не ошибочным", - сказал Арсен Аваков.
Во время общения с местными жителями министр заверил: "Мы делаем все для того, чтобы газ подавался в ваши квартиры".
Как сообщал УНИАН, Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками магистрального газопровода Краматорск-Донецк.
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