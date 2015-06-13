Аваков заявил, что боевики целенаправленно обстреляли газопровод в Авдеевке

14:36, 13 июня 2015
Война
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Обстрел газопровода в Авдеевке боевики совершили целенаправленно.

Аваков заявил, что боевики специально обстреляли газопровод / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекционной проверки Мариуполя.

Читайте такжеМариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода"Обстрел газопровода в Авдеевке был целенаправленным со стороны боевиков, а не ошибочным", - сказал Арсен Аваков.

Во время общения с местными жителями министр заверил: "Мы делаем все для того, чтобы газ подавался в ваши квартиры".

Как сообщал УНИАН, Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками магистрального газопровода Краматорск-Донецк.

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