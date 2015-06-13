Аваков заявил, что боевики целенаправленно обстреляли газопровод в Авдеевке

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время инспекционной проверки Мариуполя.

Читайте такжеМариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода"Обстрел газопровода в Авдеевке был целенаправленным со стороны боевиков, а не ошибочным", - сказал Арсен Аваков.

Во время общения с местными жителями министр заверил: "Мы делаем все для того, чтобы газ подавался в ваши квартиры".

Как сообщал УНИАН, Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками магистрального газопровода Краматорск-Донецк.