Боевики на Донбассе сегодня четыре раза обстреляли украинских военных

С начала суток в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Песков - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 23 февраля, враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских защитников не было.