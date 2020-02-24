Оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили тишину, стреляли из запрещенного оружия

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки не было.

За прошедшие сутки, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая, в частности, из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС у Facebook.

Читайте также"РФ отправляет на смерть почти детей": журналист опубликовал "паспорт" уничтоженного на Донбассе 19-летнего диверсанта

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Талаковки - из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - из 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин из 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - из 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановка - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - из миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин из 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 20 снарядов.

Вчера в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.