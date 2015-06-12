В районе Бахмутской трассы боевики пытаются найти слабые места в обороне сил АТО - Лысенко

Боевики пытаются найти слабые места в обороне сил АТО в районе Бахмутской трассы на Луганщине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко во время брифинга.

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«На Луганском направлении противник вел огонь по нашим позициям на широком участке фронта – от Попасной до российской границы. Огонь велся главным образом из стрелкового оружия, а также минометов; фактов применения крупнокалиберной артиллерии и танков не зафиксировано», - отметил он.

«Самая сложная ситуация – на север от центрального участка Бахмутской трассы (с. Крымское и с. Сокольники), где противник регулярно совершает провокации, пытаясь найти слабые места в нашей обороне», - добавил Лысенко.