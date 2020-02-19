Минветеранов планирует изменить процедуру извещения о гибели военных и создать Национальное кладбище

Также в планах - благоустройство захоронений на военных аллеях.

В Министерстве ветеранов анонсировали разработку новой процедуры уведомления родных о смерти военного на фронте, а также еще ряд нововведений.

Об этом сообщила в Facebook министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Комментируя смерть в результате обострения на Луганщине 18 февраля украинского бойца, министр выразила недовольство, что о ней стало известно из неофициальных источников.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - до каких пор родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать свою личную, частную трагедию из лент публичных новостей и с телеэкранов", - написала она.

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По словам чиновницы, сейчас Министерство разрабатывает и нормирует Церемониал захоронения бойцов, правила уведомления семей и приведения в порядок могил на аллеях воинов на кладбищах.

"Церемониал - это совместные наработки с Институтом национальной памяти, где сочетаются наши украинские традиции и международный опыт. Не родственники должны, учитывая горе утраты, заниматься вопросами прощание с погибшим, а страна, за которую тот отдал жизнь. В Церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам, и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином", - рассказала Коляда, добавляя, что сейчас идет разработка "адекватного" процесса оповещения родственников об их потере.

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Минветеранов, по ее словам, планирует создать Национальное кладбище и привести в порядок захоронения на военных аллеях.

"Работаем над созданием реестра захоронений, памятников и мемориальных досок, чтобы каждый желающий мог взглянуть на карту этих объектов, постичь масштаб наших потерь и знать, где и кого можно поблагодарить за Украину", - отметила министр.