СНБО одобрил и передал Зеленскому на утверждение проект Стратегии нацбезопасности и обороны

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживании, устойчивости и взаимодействии.

Совет национальной безопасности и обороны одобрил и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому для утверждения проект Стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека – безопасность страны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, стратегия была одобрена СНБО сегодня во время заседания.

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Во время заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ключевыми аспектами стратегии являются безопасность человека и безопасность страны. «Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность», – сказал он.

По словам Данилова, стратегия предполагает, что наивысший приоритет и главная задача государства – установление мира как залога развития страны, но это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий.

«Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживании (развитие оборонных и безопасностных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивости (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям, связанным со средой, придерживаться устойчивого функционирования, в частности путем минимизации внешней уязвимости), взаимодействии (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)», - сообщают в ОПУ.

По словам секретаря СНБО, приоритетами национальных интересов определяется: отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего, человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Одновременно Данилов подчеркнул, что стратегия – это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

«Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», – сказал он.

По словам Данилова, Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) прислала письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта стратегии.