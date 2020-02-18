В МИД Латвии прокомментировали военную эскалацию на Донбассе

Министр подчеркнул, что атака боевиков явно нарушает договоренности о перемирии.

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на утренние провокации боевиков в Луганской области, которые унесли жизнь украинского военного.

Глава МИД Эдгар Ринкевичс на своей странице в Twitter отметил, что атака боевиков нарушает достигнутые ранее договоренности.

"Военная эскалация сил, поддерживаемых Россией, возле Золотого на Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минского соглашения и положений о прекращении огня", - считает чиновник.

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Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения. Кроме того, в результате собственной провокации погибли четверо боевиков, еще шесть были ранены.