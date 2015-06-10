Sky News опубликовал запрещенный сюжет о погибших на Донбассе российских военных (видео)

Корреспонденты побывали в отдаленных селениях центральной и южной России, чтобы найти могилы погибших 5 мая 2015 года военных – Антона Савельева, Тимура Мамаюсупова и Ивана Кардаполова, пишет ТСН.

Первую могилу журналисты обнаружили в Тамбовской области в нескольких километрах от места дислокации базы элитной 16-й бригады российского спецназа.

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Антон Савельев погиб за неделю до своего 21-го дня рождения, а на его фото на могиле он одет в форму элитной 16-й бригады. Рядом с местом захоронения журналисты обнаружили венок с надписью "защитнику отечества от Министерства обороны РФ".

Женщина, которая близко знает семью погибшего, на условиях анонимности рассказала, что военного отправили на территорию Украины.

"Их отправили в Ростов и в Украину. В Украине все делается тихо. Мы не знаем куда именно (отправили - Ред), но куда-то туда. Это вина Украины конечно, что он погиб. Это позор, что мы умираем не за нашу родину", - рассказал журналистам человек из окружения Савельева.

Затем журналисты отправились в Татарстан – родину погибшего Тимура Мамаюсупова. На могиле военного были те же венки от Минобороны и указан тот же день смерти.

На страницах Мамаюсупова в соцсетях журналисты Sky News обнаружили фото с флагами российского спецназа, наградами за аннексию Крыма и рядом с флагом боевиков из так называемой ЛНР.

Мать Тимура рассказала, что получила извещение о смерти, в котором указывалось, что ее сын якобы погиб на Северном Кавказе. При этом, в СМИ не было никакой информации о погибших в этом регионе 5 мая спецназовцев РФ.

Гузель Мамаюсупова добавила, что волновалась, что сына отправят в Украину. Тот, в свою очередь, был готов отправиться на Донбасс, если будет такой приказ.

"Мама, если меня отправят в Украину, я поеду, я не буду отказываться, но я вас об этом предупрежу", - цитирует слова погибшего Тимура его мать. Впрочем, по ее словам, он так ее и не предупредил о своем местонахождении.

На могиле третьего погибшего российского солдата в небольшом поселке неподалеку от границы с Казахстаном - Ивана Кардаполова – съемочная группа обнаружила те же венки от Минобороны. Один из местных жителей рассказал журналистам, что на похоронах военного якобы присутствовали представители ФСБ и просили родных парня уничтожить его униформу. Близкие Ивана ответили спецназовцам отказом.

Семья Кардаполова также получила извещение о том, что он погиб на Северном Кавказе, однако некоторые из его друзей утверждают, что военный принимал участие в боевых действиях в Украине.

"Его племянница рассказала, что он был в Украине, где и скончался", - рассказал журналистам мужчина, который назвался Дмитрием. Он добавил, что повестку о смерти Ивана родным принес военный офицер.

Другой местный житель рассказал, что Иван погиб именно на Донбассе. По его словам, на похоронах военного были российские десантники, хотя он сам был спецназовцем.