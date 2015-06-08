На Донбасс из России прибыла тактическая группа наемников – Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Фиксируется наращивание группировки боевиков, развёрнутой южнее Донецка. Со стороны Амвросиевки с территории РФ прибыла тактическая группа (рота) российских наемников. Севернее Старобешево зафиксирована переброска 4 танков, 11 ББМ (включая 3 ед. БТР-82А)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по его словам, также зафиксировано прибытие в данный район 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град".