Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных

По данным штаба, оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Противник обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела: рядом с Красногоровкой из миномета калибра 120 мм враг выпустил 12 мин, а также вел огонь из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Лебединского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 7 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномета - 14 мин; рядом с Травневым - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку от Хутора Вольный - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также из гранатометов различных систем.

Также сообщается, что на участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим «тишина» соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".

Ранее УНИАН сообщал, что 13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.