В ОРДЛО начали отбирать боевиков для участия в параде 9 мая в Москве – ИС
07:53, 14 февраля 2020Война
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Участники оккупационных войск примут участие в параде победы в Москве.
Иллюстрация / REUTERS
Российские кураторы проводят отбор в среде участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе для отправки в столицу РФ для участия в параде ко дню победы.
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Об этом сообщает «Информационное сопротивление».
Отмечается, что в частях и подразделениях оккупационной группировки стартовал отбор личного состава, который будет принимать участие в параде по случаю «75-й годовщины Великой победы».
Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения “личных дел” потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки «МГБ» «ДНР» и «ЛНР».
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