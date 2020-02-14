Оккупанты били вчера и сегодня из запрещенного оружия

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты вели огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили четыре обстрела по позициям сил ООС, а именно: рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку от населенного пункта Березовое – из стрелкового оружия; в районе Славного - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Новолуганского – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Новотошковским – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.