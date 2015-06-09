В Генштабе говорят, что в боях в Марьинке погибли 150 террористов
Во время неудачной попытки штурма Марьинки, что на подступах к Донецку, погибли полторы сотни террористов, немало были ранены.
Об этом со ссылкой на советника начальника Генерального штаба Руслана Кавацюка сообщает "5 канал".
"На следующий день, когда была зачистка, мы знаем по радио перехватам, что у них 156 погибших, раненых несколько сотен, у них забиты все больницы. То есть, это было очень существенное поражение для них. Мы не можем на 100% говорить, что мы знаем их замысел", - отметил Кавацюк.
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Как сообщал УНИАН, 3 июня в районе Марьинки около 10 часов продолжались ожесточенные бои. По словам медиков, ранены около 30 бойцов ВСУ. Также сообщалось о ранениях 4 мирных жителей и о гибели одного из них.
По данным Генштаба, в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Наступление поддерживали самоходные орудия 2С1 "Гвоздика". На других направлениях наступление на наши позиции также поддерживалось огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, согласно с Минскими договоренностями должны быть отведенными на 25 и более километров от линии соприкосновения.
Также стало известно, что украинская сторона вынуждена была использовать тяжелую артиллерию для адекватного ответа противнику.
Отметим, что заместитель командира ДУК Валентин Манько на своей странице в Facebook написал, что, согласно разведданным, боевики собрали много вооружения у Батурина, Марьинки, Песок и Первомайского. И если боевикам удастся прорвать оборону, то в районе Пески – Карловка - Авдеевка сформируется новый котел.