В Генштабе говорят, что в боях в Марьинке погибли 150 террористов

Об этом со ссылкой на советника начальника Генерального штаба Руслана Кавацюка сообщает "5 канал".

"На следующий день, когда была зачистка, мы знаем по радио перехватам, что у них 156 погибших, раненых несколько сотен, у них забиты все больницы. То есть, это было очень существенное поражение для них. Мы не можем на 100% говорить, что мы знаем их замысел", - отметил Кавацюк.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня в районе Марьинки около 10 часов продолжались ожесточенные бои. По словам медиков, ранены около 30 бойцов ВСУ. Также сообщалось о ранениях 4 мирных жителей и о гибели одного из них.

По данным Генштаба, в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Наступление поддерживали самоходные орудия 2С1 "Гвоздика". На других направлениях наступление на наши позиции также поддерживалось огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, согласно с Минскими договоренностями должны быть отведенными на 25 и более километров от линии соприкосновения.

Также стало известно, что украинская сторона вынуждена была использовать тяжелую артиллерию для адекватного ответа противнику.

Отметим, что заместитель командира ДУК Валентин Манько на своей странице в Facebook написал, что, согласно разведданным, боевики собрали много вооружения у Батурина, Марьинки, Песок и Первомайского. И если боевикам удастся прорвать оборону, то в районе Пески – Карловка - Авдеевка сформируется новый котел.