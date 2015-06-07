Ситуация в зоне АТО напряженная, наивысшая интенсивность обстрелов - на Донецком направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга о ситуации на Донбассе в течение суток 6 июня.

«Незаконные вооруженные формирования активно нарушают Минские договоренности. При этом применяют вооружение, которое было запрещено», - подчеркнул он.

Согласно информации Мотузяника, в течение минувших суток со стороны российских наемников зафиксировано пять фактов ведения огня минометами калибром 120 мм, девять раз противник использовал против украинских военнослужащих артиллерию калибром 122 мм, также в районе поселка Гранитное Донецкой области российско-террористические войска пять раз применили реактивные системы залпового огня «Град».

Читайте такжеНочью боевики обстреляли Пески, Водяное и Широкино - штаб АТО

«Силы АТО, следуя Минским договоренностям, открывали ответный огонь только в случае, когда огонь террористов представлял угрозу здоровью, жизни военнослужащих и мирных жителей», - отметил он.

Мотузяник также сообщил, что на Луганском направлении интенсивность ведения огня со стороны боевиков является низкой. Бандиты обстреливали позиции сил АТО неподалёку от Счастья, Станицы Луганской и Бахмутской трассы.

«На Донецком направлении сохраняется высокий уровень интенсивности обстрелов со стороны российско-террористических войск. Наиболее горячими точками в течение минувших суток оставались северные и западные окраины Горловки, район Донецкого аэропорта, Марьинка, а также поселок Гранитный. Незаконные вооруженные формирования применили здесь минометы, гранатометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также стрелковое оружие», - рассказал спикер.

На Мариупольском направлении, неподалёку от Широкино, было зафиксировано шесть случаев нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Боевики также активно использовали беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки - в общей сложности украинскими пограничниками и военнослужащими в пределах Луганской и Донецкой областей зафиксировано 38 пролетов беспилотных летательных аппаратов противника.

Кроме того, Мотузяник сообщил об обстрелах населенных пунктов вдоль линии разграничения, в том числе о неспровоцированном обстреле российско-террористическими войсками жилого сектора Авдеевки Донецкой области 4 июня, который зафиксировали наблюдатели с украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«Около 15.00 из направления нового терминала Донецкого аэропорта боевики обстреляли десятью 125-миллиметровыми танковыми снарядами жилой квартал Юбилейный. Значительно повреждены многоэтажные здания и вечерняя школа. В 22.30 боевики обстреляли тремя 125-миллиметровыми артиллерийскими снарядами жилые дома по улицам Калинина и Свердлова. Обстрел велся со стороны населенного пункта Ясиноватая, который на сегодняшний день временно контролируется незаконными вооруженными формированиями. В этот же день в Авдеевке от преступных действий боевиков пострадал один мирный житель», - рассказал спикер.