В результате обстрела боевиков в окрестностях города Счастье загорелся лес - СМИ
01:56, 07 июня 2015Война
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Пожар продолжался по состоянию на 23:00.
Боевики снова обстреляли Счастье / © UNIAN
Сегодня вечером боевики обстреляли окрестности города Счастье, в результате чего произошло возгорание лесной зоны.
Как сообщил корреспонденту informator.lg.ua один из местных жителей, пожар продолжался по состоянию на 23:00. Также сообщали о сильном задымлении в самом городе.
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Отмечается, что предыдущий обстрел Счастья был зафиксирован 30 мая около 9:30.
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