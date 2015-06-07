В результате обстрела боевиков в окрестностях города Счастье загорелся лес - СМИ

Сегодня вечером боевики обстреляли окрестности города Счастье, в результате чего произошло возгорание лесной зоны.

Как сообщил корреспонденту informator.lg.ua один из местных жителей, пожар продолжался по состоянию на 23:00. Также сообщали о сильном задымлении в самом городе.

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Отмечается, что предыдущий обстрел Счастья был зафиксирован 30 мая около 9:30.