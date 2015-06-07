Ночью боевики обстреляли Пески, Водяное и Широкино - штаб АТО
По позициям украинских войск в районе Песков боевики били со 120-мм минометов, а Водяное обстреляли из 122-мм артиллерийских систем.
Ночь с субботы на воскресенье в зоне проведения АТО была относительно спокойной. Вместе с тем, было зафиксировано почти 30 случаев применения боевиками оружия.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Вместе с тем, было зафиксировано почти 30 случаев применения боевиками НВФ оружия против наших защитников. Несколько из них с использованием вооружения, что запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
По позициям украинских войск в районе Песков боевики били со 120-мм минометов, а Водяное обстреляли из 122-мм артиллерийских систем.
"В районе Новоласпы враг вел огонь по позициям наших воинов с вооружения танков и боевых машин пехоты. В Марьинке провоцировал украинских военнослужащих, применяя стрелковое оружие", - отметили в штабе.
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На Луганщине наиболее активно пророссийские оккупанты обстреливали Сокольники.
По Ленинскому, на Артемовском направлении, боевики били из минометов калибра более 100 мм. В этом секторе населенный пункт Кирово несколько раз был обстрелян из гранатометов, 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Под утро боевики ударили по Широкино со 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм.
В штабе также отметили, что в течение ночи боевики активно вели воздушную разведку. Было зафиксировано 20 беспилотников врага. Большинство из них на Луганщине.
Ночь с субботы на воскресенье в зоне проведения АТО была относительно спокойной.Вместе с тем, было зафиксировано почти 30 случаев...Posted by Пресс-центр АТО on 6 июня 2015 г.