СБУ перекрыла ряд каналов финансирования боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно перекрыли ряд каналов финансирования деятельности пророссийских боевиков на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Служба безопасности Украины заблокировала три электронных кошелька, на которые поступали деньги для финансирования пророссийских бандформирований. СБУ официально передала реквизиты электронных кошельков Администрации платежной системы, которая моментально остановила их обслуживание. Это уже не первая такая спецоперация, поэтому злоумышленники стараются быть более осторожными и не привлекать внимание компетентных органов», - отметил Лысенко.

Читайте такжеНочь в зоне АТО прошла очень неспокойно - горячее всего было на Донецком направленииКроме того, по его словам, украинские правоохранительные органы в Константиновском районе Донецкой области изъяли 6 гранатометов, 48 гранат к подствольному гранатомету, 5 гранат Ф-1 и около 850 патронов.

Также он сообщил, что 5 июня в Краматорске на пресс-конференции были продемонстрированы очередные доказательства российского присутствия на Донбассе: захваченный в ходе боя вблизи Счастья реактивный огнемет “Шмель”, который используется только в ВС РФ, российский военный сухпаек, элементы экипировки и средства медицинской помощи.