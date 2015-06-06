Опубликовано видео обстрела позиций сил АТО запрещенными 120-мм минами

Боевики активно обстреливают позиции украинских военных запрещенными Минскими соглашениями 120-мм минами, сообщает Еспресо.TV.

Читайте такжеБоевики продолжают вооруженные провокации на подступах к Счастью и ЖелобкаКак сообщал УНИАН ранее, утром 5 июня незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили условия Минских договоренностей, применяли запрещенные настоящим соглашением образцы вооружения. В частности террористы нанесли удар из РСЗО "Град" по Старогнатівці Донецкой области.