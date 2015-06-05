Силы АТО приведены в полную боевую готовность из-за попытки штурма Марьинки - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

"Из-за попытки атаковать Марьинку все наши подразделения приведены в полную боевую готовность", - сказал Лысенко.

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"Если бы мы знали, где может быть следующее наступление, мы бы сосредоточили там внимание. Поэтому приходится держать всю линию обороны", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

За угрозу жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерийское вооружение, что было отведено согласно с Минскими договоренностями, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.

В ходе боя под Мар'їнкою уничтожено 80 боевиков, свыше 100 ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.