Из зоны боевых действий под Марьинкой могут эвакуировать 1,5 тысячи жителей

Из зоны боевых действий под Марьинкой могут эвакуировать 1500 жителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко.

Он подтвердил, что в результате вчерашних обстрелов боевиками населенных пунктов есть человеческие жертвы.

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"Повреждены жилые дома, центральная городская больница Красногоровки. В шести населенных пунктах отсутствует электроснабжение, в семи - повреждена система водоснабжения", - написал Кихтенко.

Он сообщил, что сейчас стоит вопрос об эвакуации около 1,5 тыс. человек, из которых 350 - дети.

"А буквально совсем недавно мне сообщили, что из тяжелого вооружения обстреляна Авдеевка, разрушена школа, есть раненые", - рассказал руководитель области.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалёку от Донецка.

Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.

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Как сообщил советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, 3 июня в районе Марьинки в результате боев погибли 2 украинских бойцов, 30 - ранены.

После 18 часов 3 июня ситуация в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области стабилизировалась, украинские военные находятся на своих позициях, и над Марьинкой развевается государственный флаг Украины.