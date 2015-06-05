Номера родственников захваченных спецназовцев из РФ заблокированы или не отвечают - российский правозащитник

Задержанные на Донбассе российские спецназовцы капитан Евгений Ерофеев и сержант Александр Александров с момента задержания не могут связаться с родными, все известные им телефоны родственников заблокированы или не отвечают.

Об этом УНИАН сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Сергей Кривенко по итогам посещения российских военнослужащих в киевском госпитале.

Он заявил, что российские военные волнуются за родных и просили оказать им помощь в установлении контактов с родственниками.

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Российский правозащитник напомнил, что украинские власти предъявили Ерофееву и Александрову обвинение в терроризме. По закону Украины о бесплатной правовой помощи, коллегией адвокатов г. Киева им предоставлены адвокаты, говорящие на русском языке. С адвокатами они уже начали работать, и Ерофеев и Александров заявили, что адвокаты их вполне устраивают. Предъявленная им статья (часть 3 статьи 285 Уголовного Кодекса Украины) в качестве максимальной меры наказания предусматривает пожизненное заключение. По словам адвокатов, они будут добиваться переквалификации этой статью на статью «шпионаж» (статья 114, от 10 до 15 лет лишения свободы), но это только в том случае, если удастся доказать, что и Ерофеев, и Александров являются действующими военнослужащими российских вооруженных сил, рассказал Кривенко.

По его словам, пока еще российские власти официально не ответили на запросы адвокатов, переданные российскому консулу, в которых содержались просьбы подтвердить личности и статус обвиняемых. Так как при задержании у них никаких документов обнаружено не было, то и фамилии, и кем они являются, известны только со слов обвиняемых.

"Как председатель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям СПЧ беру дело по защите прав Ерофеева и Александрова на контроль", - сказал Кривенко.