Врач: пленные российские спецназовцы боятся "медиков-карателей", которые вырезают органы

Военный врач Григорий Максимец опубликовал на своей странице в Facebook фото двух раненых российских спецназовцев, взятых в плен украинскими военными. Также он рассказал, как оказывали медицинскую помощь захваченным диверсантам.

"Как обычно в таких случаях, российские диверсанты очень беспокоились за свои органы, которые медики - каратели должны у них вырезать с целью продажи, о чем, с их слов, их постоянно предупреждают отцы-командиры. Один из офицеров-оккупантов даже потребовал оперировать плечо без наркоза - стерег свои почки - и мы пошли навстречу пожеланию террористического трудящегося. Второму российскому диверсанту - Саше Александрову из Самары-городка наложили на перебитую бедренную кость аппарат внешней фиксации", - написал он.

Вчера, 16.05.15., Спецназ РФ атаковал из оккупированного Луганска украинский г.Счастье. Со слов двух раненых пленных рос... Posted by Grigory Maximets on 17 травня 2015 р.

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Как сообщал УНИАН, захваченных накануне бойцами батальйона ”Айдар” россиян зовут Александр Александров и Евгений Еровеев.

Ранее спикер АТО Андрей Лысенко подтвердил, что бойцы батальона ”Айдар” взяли в плен двух российских военных.