Боевики признались, что задерживают заплату жителям ОРДЛО

Главарь "ДНР" утверждает, что причинами задержек стали непризнание «ДНР», экономическая блокада и еще не законченные военные действия.

Главарь террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин признался, что в течение двух последних месяцев были задержки с выплатой зарплат, в частности в угольной и металлургической отраслях.

Об этом он сообщил сайту боевиков.

Читайте такжеБоевики 12 раз обстреляли бойцов ООС, есть раненые

«Что касается задержек по выплате зарплаты, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей», – заявил он.

Пушилин утверждает, что причинами задержек стали непризнание «ДНР», экономическая блокада и еще не законченные военные действия. Он добавил, что «для того, чтобы повышать зарплату, нужно реализовывать продукцию».

Ранее стало известно, что за отказ получать "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР" людям на оккупированных территориях снижают или не выплачивают заработную плату.