Лысенко: за сутки на Донбассе погибли 5 военных, еще 38 получили ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в результате активных боевых действий погибли 5 украинских военнослужащих и еще 38 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения, погибших нет.