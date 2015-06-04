Лысенко: за сутки на Донбассе погибли 5 военных, еще 38 получили ранения
13:43, 04 июня 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 38 получили ранения.
За сутки в зоне АТО погибли 5 военных / twitter.com/UKRinVAT
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в результате активных боевых действий погибли 5 украинских военнослужащих и еще 38 получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения, погибших нет.
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