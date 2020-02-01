Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки
14:05, 01 февраля 2020Война
78 0
Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела противника нет.
REUTERS
На Донбассе с начала суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один случай нарушения оккупационными войсками режима прекращения огня.
Читайте такжеБоевики на Донбассе 8 раз обстреляли бойцов – штаб
Об этом сообщается в сводке об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованной на сайте Министерства обороны.
«С 09.25 по 09.50 из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалёку от Красногоровки, которая расположена на Донецком направлении», - сказано в сводке.
Согласно имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела противника нет.
Как сообщал УНИАН, 31 января оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter