Боевики на Донбассе установили российские мины "Черная вдова", запрещенные Оттавской конвенцией (фото)

Военными саперами обнаружено 240 противопехотных мин, образца УМН-2 ("Черная вдова"), которые были установлены на площади 60 кв. метров.

Вблизи населенного пункта Орехово Донецкой области российские оккупанты установили минные ловушки возле дороги общего назначения для коммунальщиков и местных жителей.

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Как сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook, группой разминирования во время совершения очередной инженерной разведки вблизи населенного пункта Орехово, рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта, обнаружен заминированный район.

Военными саперами найдено 240 противопехотных мин образца ПМН-2, которую на военном сленге называют "Черная вдова". Отмечается, что мины были установлены на площади 60 кв. метров, то есть с плотностью по 4 мины на один метр.

"Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", - отметили в пресс-центре ОТГ "Север".

Как отмечается, такая мина не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

"Военные саперы утверждают, что учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова - установлено оно еще летом", - сообщает пресс-центр ОТГ "Север" и добавляет, что такие мины срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 кг.

Теперь на месте продолжается работа по выявлению и изъятию взрывоопасных предметов.

В пресс-центре отметили, что ПМН-2 - это противопехотная фугасная мина нажимного действия, которую изготовляли в СССР и, до недавнего времени, на двух российских заводах.

ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины такого образца.

Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и с вооружения их не сняла.