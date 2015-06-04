Накануне боев под Марьинкой ОБСЕ зафиксировало перемещение террористами тяжелого вооружения

Об этом сообщает ZN.UA.

В частности, с вечера 2 июня наблюдатели зафиксировали восемь гусеничных бронемашин, четыре из которых были танки. Также, представители СММ заметили военный грузовик, который вез 122-мм артиллерийскую установку.

Утром 3 июня отмечено перемещение двух танков Т-64, передвижение колонны из одного БМП-2, трех военных грузовиков (один из них вез зенитную установку ЗУ-23-2) и двух Т-72. Помимо этого, были зафиксированы семь танков Т-64.

Днем беспилотник ОБСЕ зафиксировал четыре 152-мм САУ "Акация".

Читайте такжеОБСЕ под Донецком обнаружила вооруженных людей с нашивками войск РоссииПредставители СММ отмечают, что "руководство ДНР" отказалось давать комментарии по поводу перемещения тяжелой техники боевиков в районе Марьинки.

Ранее сообщалось, что 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.