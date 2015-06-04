Накануне боев под Марьинкой ОБСЕ зафиксировало перемещение террористами тяжелого вооружения
За период со 2 по 3 июня специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное перемещение тяжелого вооружения боевиков так называемой "ДНР" в 14 км от Марьинки.
Об этом сообщает ZN.UA.
В частности, с вечера 2 июня наблюдатели зафиксировали восемь гусеничных бронемашин, четыре из которых были танки. Также, представители СММ заметили военный грузовик, который вез 122-мм артиллерийскую установку.
Утром 3 июня отмечено перемещение двух танков Т-64, передвижение колонны из одного БМП-2, трех военных грузовиков (один из них вез зенитную установку ЗУ-23-2) и двух Т-72. Помимо этого, были зафиксированы семь танков Т-64.
Днем беспилотник ОБСЕ зафиксировал четыре 152-мм САУ "Акация".
Читайте такжеОБСЕ под Донецком обнаружила вооруженных людей с нашивками войск РоссииПредставители СММ отмечают, что "руководство ДНР" отказалось давать комментарии по поводу перемещения тяжелой техники боевиков в районе Марьинки.
Ранее сообщалось, что 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.