Боевики сообщают, что донецкая телевышка выведена из строя

В Донецке выведен из строя радиотрансляционный центр.

Об этом сообщили по радио, подконтрольному боевикам, пишут Новости Донбасса.

В сообщении указали, что «ведутся восстановительные работы». Местные телеканалы не работают, поэтому жителей Донецка призывают слушать радио. О причинах вывода из строя центра не сообщают.

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Напомним, как сообщалось, сегодня в Донецке из сетки вещания пропали подконтрольные оккупационной администрации телеканалы «Новороссия», «Оплот», «Первый республиканский». В то же время, продолжает трансляцию макеевский телеканал «Юнион».

Напомним, сегодня утром боевики предприняли попытку захватить Марьинку, расположенную неподалеку от Петровского района Донецка. В результате завязалась перестрелка с применением артиллерии. Украинские военные покинули удаленный "нулевой" блокпост и отошли в Марьинку.

В Петровском районе города находится вышка, с помощью которой транслируются подконтрольные оккупационной администрации телеканалы. Этот район прилегает к району боевых действий.