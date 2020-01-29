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Спецслужба задержала "экс-министра ДНР", который рассказал о хищении боевиками бюджета России

12:26, 29 января 2020
Война
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REUTERS

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших министров угольной промышленности» террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства».

Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После устранения с должности злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

Сразу после вывода из так называемой «ДНР» он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».

Мужчина дал подробные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса. «Эксминистр» также засвидетельствовал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как «советники», в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на руководящих должностях "ДНР".

Как сообщал УНИАН, в Организации Объединенных Наций призывают международное сообщество выделить гуманитарным организациям 158 млн долларов для уязвимых категорий населения востока Украины, проживающего по обе стороны линии соприкосновения.

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