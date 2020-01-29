В ООН призывают мир выделить гуманитарным организациям 158 миллионов долларов для помощи Донбассу

Указанные средства планируется направить на оказание помощи в секторах образования, продовольствия, охраны здоровья, защиты, жилья, водоснабжения и санитарии.

В Организации Объединенных Наций призывают международное сообщество выделить гуманитарным организациям 158 млн долларов для уязвимых категорий населения востока Украины, проживающего по обе стороны линии соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что "формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве

«Сегодня я представила План гуманитарного реагирования для Украины, в котором указана потребность в 158 млн долларов США для финансирования нашей гуманитарной работы в 2020 году», - сказала она.

В частности, Лубрани заявила, что планируется предоставить гуманитарную помощь и обеспечить защитой 2 млн наиболее незащищенных людей на востоке Украины в 2020 году. Предполагается, что эти средства будут направлены на реализацию 122 проектов.

План гуманитарного реагирования, в котором представлены комплексно первоочередные меры, является дорожной картой для 56 партнеров - 9 учреждений ООН, 23 национальных и 24 международных неправительственных организаций - для оказания помощи 2 млн наиболее незащищенных людей на востоке Украины в 2020 году.

В то же время, Лубрани отметила, что на востоке Украины в помощи нуждается большее количество людей – 3,4 млн (1,5 млн человек на территории, подконтрольной правительству Украины и 1,9 млн на неподконтрольной).

Планом предусмотрено предоставление помощи в секторах образования, продовольствия, здравоохранения, защиты, жилья, водоснабжения и санитарии.