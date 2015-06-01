ООН фиксирует все больше доказательств участия России в конфликте на Донбассе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников управления ООН по правам человека.

"Мы говорим о росте потока (официально непризнанных) боевиков и все большем количестве доказательств, что в боевые действия вовлечено определенное количество российских военнослужащих", - сказал помощник Генерального секретаря ООН Иван Шимонович на пресс-конференции в Женеве в понедельник.

Россия отвергает все обвинения Запада в поставках оружия и войск пророссийским сепаратистам.

Ранее, 21 мая, чиновники ООН поговорили с задержанными на востоке россиянами Ерофеевым и Александровым, которые считают себя военнопленными, в то время как Россия называет их бывшими военнослужащими.

Читайте такжеООН: за время боевых действий на востоке Украины погибли более 6400 человек"Очень сложно доказать, военнослужащие эти люди, или нет. Преимущественно именно из-за этого мы и говорим о "боевиках" из Российской Федерации", - рассказал Армен Харутунян, глава миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.

В случае, если Россию признают стороной конфликта, это втянет страну в обвинения в военных преступлениях и возможные процессы в Международном уголовном суде, пишет издание.

Признавать Россию стороной конфликта или нет является прерогативой Международного комитета Красного Креста, который является гарантом Женевской конвенции.

В июле прошлого года МККК заявил, что война в Украине является гражданским "не-международным конфликтом". Комитет не анонсировал никаких изменений в своем определении, а его пресс-секретарь Дженнифер Тобиас отказалась отвечать агентству на вопрос, изменился ли подход МККК.