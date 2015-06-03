В Луганской области из-за обстрела боевиками Счастья ранен милиционер

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области.

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По данным милиции, в течение суток боевики 14 раз из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия обстреливали блокпосты Вооруженных сил и территорию Новоайдарского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. В результате обстрела ранения получил сотрудник милиции.

"Трижды со стороны села Раевка и села Веселая гора (подконтрольных "ЛНР") из стрелкового и снайперского оружия боевики обстреляли блокпосты ВСУ в городе Счастье. В результате обстрела 38-летний сотрудник милиции получил ранения", - сказано в сообщении.