В Луганской области из-за обстрела боевиками Счастья ранен милиционер
12:10, 03 июня 2015Война
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В Луганской области сотрудник милиции получил ранения вчера, 2 июня, из-за обстрела боевиками города Счастье.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области.
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По данным милиции, в течение суток боевики 14 раз из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия обстреливали блокпосты Вооруженных сил и территорию Новоайдарского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. В результате обстрела ранения получил сотрудник милиции.
"Трижды со стороны села Раевка и села Веселая гора (подконтрольных "ЛНР") из стрелкового и снайперского оружия боевики обстреляли блокпосты ВСУ в городе Счастье. В результате обстрела 38-летний сотрудник милиции получил ранения", - сказано в сообщении.
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