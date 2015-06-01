Боевики обстреляли блокпост, через который мирные жители могут попасть на оккупированную Луганщину

В Луганской области в воскресенье, 31 мая, и сегодня, 1 июня, боевики обстреляли блокпосты Вооруженных сил Украины в Родине, в Катериновке, а также обстреляли Счастье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера с 18.00 до 21.00 был обстрелян крайний блокпост украинских силовиков в селе Родина (входит в г. Золотое-4).

Огонь велся в том числе из противотанкового ружья Симонова (ПТРС) образца 1941 года разрывными пулями. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Крайний блокпост в Родине - это единственная точка, через которую на Луганщине осуществляется пешеходный переход на оккупированную территорию. Во время обстрела мирных жителей здесь не было.

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Сегодня утром боевые действия велись также в соседней Екатериновке. В 5.50 украинский блокпост, расположенный на въезде в село со стороны Золотого, обстреляли из минометов и стрелкового оружия. Данных о пострадавших не поступало.

Вчера перестрелки между украинскими военными и боевиками из Веселой Горы вспыхивали в Счастье в районе моста через Северский Донец. Применялась стрелковое оружие и автоматические гранатометы. Жилой сектор города остался вне зоны поражения, мирные жители и военные не пострадали.

В Крымском, Трехизбенке и Станице Луганской (традиционно «горячие точки» на линии фронта в Луганской области) со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра боевых действий не было.