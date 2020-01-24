На Донбассе ранен один военнослужащий - штаб ООС

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранение получил один военнослужащий из состава Объединенных сил.

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Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС, опубликованном в Facebook, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность», - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Песками - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное - 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно: неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи населенного пункта Луганское - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из 120-мм миномета - 9 мин.

«Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сводке.