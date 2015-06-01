ООН: за время боевых действий на востоке Украины погибли более 6400 человек

Об этом сообщает Радио Свобода.

В отчете от 1 июня агентство ООН по правам человека говорится, что количество жертв растет, несмотря на уменьшение количества обстрелов в связи с достигнутым в Минске перемирием.

По данным ООН, среди погибших по меньшей мере 626 женщин и девушек. Ранены, как говорится в отчете, 15962 человека.

Читайте такжеВ Станице Луганской на растяжке подорвались мирные жители: двое погибли, среди них 14-летний мальчикАгентство ООН подчеркивает, что истинное число погибших и раненых может быть гораздо больше.

По данным организации, около пяти миллионов человек страдают от последствий конфликта, в том числе 1,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

В прошлом отчете ООН говорилось о более 6,1 тысячи погибших.

8 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в результате конфликта на востоке страны погибли 1675 украинских военнослужащих и около семи тысяч гражданских жителей. Более тысячи человек, по его словам, пропали без вести.