Боевики продолжают интенсивные обстрелы вблизи Донецкого аэропорта

Российско-террористические группировки продолжают интенсивные обстрелы из различных видов оружия украинских позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Самая тяжелая ситуация на Донецком направлении. Большое количество обстрелов из разных видов оружия зафиксировано вблизи Донецкого аэропорта, в окрестностях Горловки, а также юго-западнее города Донецк", - сказал Лысенко.

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По его словам, за прошедшие сутки здесь также произошло два боевых столкновения. Вблизи с. Широкая Балка Дебальцевского городского совета боевики из гранатометов обстреляли наблюдательный пункт сил АТО и атаковали его. Другой бой произошел вблизи Красногоровки. Бой с диверсионно-разведывательной группой противника продолжался несколько часов. Украинские военные в обоих случаях дали мощный отпор врагу, заставив его отступить с потерями.

На Луганском направлении инциденты с нарушением перемирия со стороны бандформирований зафиксированы в трех населенных пунктах - Станице Луганской, Счастье и Трехизбенке.

"На Мариупольском направлении за прошедшие сутки интенсивность обстрелов со стороны боевиков снизилась. В поселке Широкино после 6:00 вечера незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим перемирия, применяя артиллерию, минометы и стрелковое оружие", - отметил Лысенко.