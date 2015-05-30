В Луганской области за минувшие сутки, 29 мая, и сегодня, 30 мая, боевики обстреляли Станицу Луганскую, окрестности поселков Крымское и Трехизбенка.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в ночь на субботу Станица Луганская претерпела обстрелы с правого берега Северского Донца, оккупированного боевиками. Кроме автоматического оружия огонь велся из гранатометов и минометов. В результате прямого попадания мины разрушен частный дом в центральной части поселка. Никто из хозяев там длительное время не проживал (люди выехали еще в прошлом году, спасаясь от войны), поэтому обошлось без пострадавших. Системы жизнеобеспечения в результате обстрелов не перебиты.

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Сегодня, 30 мая, с 2.00 после полуночи и до 4.30 утра шел бой в пос. Трехизбенка. Боевики со стороны Славяносербска обстреляли позиции наших военных возле полуразрушенного моста из противотанковых управляемых ракет и минометов. С нашей стороны раненых и погибших нет, по достоверной информации, огнем были ранены (а, возможно, и убиты) несколько боевиков.

Боевые действия прошлой ночью велись также в пос. Крымское (возле бывшего 31 блокпоста на "Бахмутке"). На окраине поселка в районе противотуберкулезного санатория вспыхивали перестрелки с применением автоматов, пулеметов, гранатометов и минометов. Последние взрывы здесь звучали сегодня в 4.00 утра. Жилой сектор остался вне зоны поражения, информации о раненых или погибших военных не поступало. Сейчас в Крымском тихо.