Пропагандисты «ЛНР» случайно распространили доказательства поставок Россией оружия на Донбасс

Однако, как отмечают военные эксперты, указанная техника находится на вооружении ВС РФ и основным оператором ее является Россия. В Украину эта установка никогда не поставлялась, соответственно на вооружении Украины таких установок нет.

Как сообщает источник УНИАН в Минобороны, после вмешательства российских «кураторов», информацию с сайта сепаратистов попытались снять, однако в настоящее время она остается доступной на сайте.

Установка разминирования УР-07 предназначена для прокладывания проходов в минных полях. Она позволяет создавать коридоры для продвижения войск шириной от 6 до 10 метров и протяженностью до 80 м.

Для маскировки машины на поле боя на корпусе установлена система постановки дымовых завес 902У "Облако", состоящее из 6 гранатометов калибра 81-мм для стрельбы дымовыми гранатами.