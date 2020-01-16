Пострадало лицо: в ОРДО подорвался 12-летний подросток

Мать парня пояснила, что накануне инцидента подросток принес домой похожий на 10-тисантиметровую трубку предмет.

В неподконтрольном Украине луганском городке Миусинск госпитализировали 12-летнего подростка в результате срабатывания взрывного устройства.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

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Врачи диагностировали у пострадавшего осколочные ранения лица, в том числе и глаз.

Мать парня пояснила, что накануне инцидента подросток принес похожий на 10-тисантиметрову трубку предмет, лежавший недалеко от дома. Предмет сорвался 14 января уже в доме.

Как сообщал УНИАН, 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.