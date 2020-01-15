Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника подразделения Минюста – СБУ (фото)

В спецслужбе заверили, что "чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности".

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого «МГБ ЛНР» чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность во вред государственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Полтавщине задержали информатора ФСБ (фото, видео)Отмечается, что представители «спецслужбы» квазиобразования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. При этом боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

«Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, они заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.

«В настоящее время мужчина дал подробные показания относительно обстоятельств своей вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», – добавили в СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, как боевики пытались втянуть жителя Луганщины в «казачий полк».