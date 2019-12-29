Оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции сил ООС
19:46, 29 декабря 2019Война
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Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Сегодня потерь среди украинских защитников нет / фото УНИАН
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.
Два обстрела позиций украинских военных зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которая расположена в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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