Оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции сил ООС

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Два обстрела позиций украинских военных зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которая расположена в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.