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Оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции сил ООС

19:46, 29 декабря 2019
Война
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Сегодня потерь среди украинских защитников нет / фото УНИАН

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Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Два обстрела позиций украинских военных зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которая расположена в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Теги: #боевики обстреливают ВСУ#день в АТО